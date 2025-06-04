Людовик XV - правнук короля - Солнца

Обычно считается, что дети великих людей должны быть благосклонны к природе. Но Людовик Великий, старший сын Людовика XIV, был выдающимся военачальником и очень умным, и был полностью готов заменить своего великого отца на троне, когда придет время.
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