Таджики: "Можем бесконечно жить в РФ". Новые документы за 24 часа - узнал их схему

Alex Nемо

Патент должен выдаваться на конкретный вид деятельности, а не карт-бланш, мол вот те патент и делай чё хошь... А по большому счёту этот бардак с патентами и ввозом семей давно пора прекратить. Есть контракт на работу с конкретным работодателем - получай визу только для работника. Попытался уволиться - вали домой, потому что виза прекращается немедленно. Не вышел на работу более 3-х дней - работодатель обязан уведомить МВД и миграционную службу о прекращении контракта и соответственно визы. Если работодатель этого не сделал, что выявится при проведении плановых проверок - штраф в размере годовой зарплаты по контракту для работодателя! Вот тогда и станет возможным наведения порядка. Ну а полицейские проверки документов на улицах для всех лиц не стандартной внешности, особенно лиц ваххабитского обличья, должны стать нормой! Государственная безопасность и безопасность коренного населения превыше выгоды любых бизнесов!