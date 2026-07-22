TrueStory Travel Я застегнул куртку, поправил рюкзак и шагнул в тамбур вагона. Поезд Астрахань — Душанбе медленно подрагивал, будто собирался с силами перед долгим путём.
Таджики: "Можем бесконечно жить в РФ". Новые документы за 24 часа - узнал их схему
Комментарии
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Alex Nемо
Патент должен выдаваться на конкретный вид деятельности, а не карт-бланш, мол вот те патент и делай чё хошь... А по большому счёту этот бардак с патентами и ввозом семей давно пора прекратить. Есть контракт на работу с конкретным работодателем - получай визу только для работника. Попытался уволиться - вали домой, потому что виза прекращается немедленно. Не вышел на работу более 3-х дней - работодатель обязан уведомить МВД и миграционную службу о прекращении контракта и соответственно визы. Если работодатель этого не сделал, что выявится при проведении плановых проверок - штраф в размере годовой зарплаты по контракту для работодателя! Вот тогда и станет возможным наведения порядка. Ну а полицейские проверки документов на улицах для всех лиц не стандартной внешности, особенно лиц ваххабитского обличья, должны стать нормой! Государственная безопасность и безопасность коренного населения превыше выгоды любых бизнесов!
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1 м.
Одиссей
"Ну а полицейские проверки документов на улицах для всех лиц не стандартной внешности, особенно лиц ваххабитского обличья, должны стать нормой!" +100500!!!
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1 м.
Владимир Аверков
нет такой станции...есть станция Аксарайск...от Астрахани-50минут...Едет вся эта братва до Атырау(бывш.город Гурьев)...оттуда на перекладных к себе в аулы...можно ехать до Москвы,а оттуда прямым поездом ехать суток 5....вся эта статейка написана в 2000х...
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3 н.
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