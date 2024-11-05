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Медиа-группа «ПортНьюс»

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«Малый порт» (Находка) в октябре 2024 года обработал 23 судна класса Panamax

Погрузка на балкеры этого типоразмера ведется в порту с 2022 года.

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