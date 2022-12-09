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Президент «ПСЖ» о Мбаппе: «Он горд, что играет во Франции. Великолепный человек и прекрасный игрок»

Президент «ПСЖ» о Мбаппе: «Он горд, что играет во Франции. Великолепный человек и прекрасный игрок»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи высоко отозвался о Килиане Мбаппе. «Я считаю его прекрасным игроком и великолепным человеком, это профессионал.

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