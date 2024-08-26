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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Минимум четыре новые программы льготной ипотеки могут появиться в России

Минимум четыре новые программы льготной ипотеки могут появиться в России

Как скоро эти программы в итоге появятся, сказать пока трудно В России могут появиться как минимум четыре новые льготные ипотечные программы, которые будут рассчитаны на молодых специалистов и людей, занятых в промышленности, строительстве и науке, пишет "Парламентская газета".

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