Парни в тапках, саудовская нефть, слабость «гегемона» и «пять пенсов» из Лондона

Конфликт на Аравийском полуострове в 2026 году переживает острейшую фазу эскалации. После нескольких лет относительного затишья в июле возобновилась гражданская война в Йемене, а хуситы (движение «Ансаралла») перешли в решительное наступление, освободив от интервентов и их приспешников всё побережье Красного моря с выходом на стратегический Баб-эль-Мандебский пролив.
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