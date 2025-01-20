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Татар-информ

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МЧС России снова предупреждает татарстанцев об угрозе атаки БПЛА

МЧС России снова предупреждает татарстанцев об угрозе атаки БПЛА

МЧС России снова предупреждает жителей республики об угрозе атаки БПЛА. «Татар-информ» рассказывал, что для обеспечения безопасности полетов временные ограничения введены на работу в аэропортах Казани и Нижнекамска.

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