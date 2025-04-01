Наступление ВС России: расширение у Катериновки и Нового в ДНР

Российские войска развивают наступление на участках Катериновка - Новое - Зеленая Долина в ДНР. Эксперт Андрей Марочко отмечает, что после успеха в районе Ивановки, ВС РФ продвинулись на пять километров, укрепляя позиции и разрушая оборону ВСУ.