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Царьград

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Больницам региона закупят C-дугу и лазерных хирургов

Больницам региона закупят C-дугу и лазерных хирургов

В Новосибирской областной больнице после проверки федеральных экспертов обновят оборудование урологических отделений, закупив мобильный рентген-хирургический комплекс типа C-дуга и лазерную хирургическую установку.

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