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Поволжский маньяк осужден на пожизненное заключение за серию убийств

Поволжский маньяк осужден на пожизненное заключение за серию убийств

Поволжский маньяк осужден на пожизненное заключение за серию убийств Елена ГалицкаяРадик Тагиров, известный как «Поволжский маньяк», был приговорен к пожизненному заключению за серию убийств, покушений на убийство и разбойных нападений на пожилых женщин.

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