Поволжский маньяк осужден на пожизненное заключение за серию убийств Елена ГалицкаяРадик Тагиров, известный как «Поволжский маньяк», был приговорен к пожизненному заключению за серию убийств, покушений на убийство и разбойных нападений на пожилых женщин.