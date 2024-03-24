Поволжский маньяк осужден на пожизненное заключение за серию убийств Елена ГалицкаяРадик Тагиров, известный как «Поволжский маньяк», был приговорен к пожизненному заключению за серию убийств, покушений на убийство и разбойных нападений на пожилых женщин.
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