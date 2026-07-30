УЕФА разработал концепцию альтернативного турнира чемпионата мира

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подготовил концепцию собственного футбольного турнира под названием "Глобальная лига наций", который может выступать в качестве альтернативы чемпионату мира, передает Sky News.
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