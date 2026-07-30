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Газета.ру

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УЕФА разработал концепцию альтернативного турнира чемпионата мира

УЕФА разработал концепцию альтернативного турнира чемпионата мира

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подготовил концепцию собственного футбольного турнира под названием "Глобальная лига наций", который может выступать в качестве альтернативы чемпионату мира, передает Sky News.

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