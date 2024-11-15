Дырочка в груди вместо разреза. Хирурги делают так большие операции

Операции на органах грудной клетки одни из сложнейших. А в Клинике госпитальной хирургии Сеченовского университета даже большие хирургические вмешательства научились делать через маленький разрез длиной всего 3 см.
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