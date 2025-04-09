⚡️ Три беспилотника уничтожили над Крымом Ещё семь БПЛА были сбиты над акваторией Азовского моря, шесть БПЛА – над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны России.
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⚡️ Три беспилотника уничтожили над Крымом Ещё семь БПЛА были сбиты над акваторией Азовского моря, шесть БПЛА – над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны России.