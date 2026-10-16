Мужчину осудили по статье, которая предусматривает ответственность за изготовление, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств.
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