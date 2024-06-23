Диагноз дряхлеющего «гегемона»: глобальное растяжение сил

Атомный авианосец США Theodore Roosevelt прибыл в порт города Пусан впервые с ноября 2023 года в сопровождении двух эсминцев с системой Aegis, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на ВМС Республики Корея.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии