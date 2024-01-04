Страна и люди
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Страна и люди

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Кто он, революционер года?

Кто он, революционер года?

Сергей Васильев Кто больше всех тоскует по власти коммунистов? Кто мечтает о классовой революции в России? Кто он, главный революционер  года, в конце концов?  Ни за что не угадаете! Ну разве это не прекрасно? Не буду сюда копировать ранее опубликованный текст про "Революционный фининтерн.

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