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FiNE NEWS

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Актёр Тимофей Кочнев рассказал о своих увлечениях и планах на будущее

19-летний актёр Тимофей Кочнев в интервью kp.ru рассказал о своих увлечениях и планах на будущее. Он признался, что если бы появилась возможность попасть в любую анимационную вселенную, то выбрал бы «Гравити Фолз» и отправился бы туда вместе с женой, актрисой Таисией Калининой.

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