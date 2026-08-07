Актёр Тимофей Кочнев рассказал о своих увлечениях и планах на будущее

19-летний актёр Тимофей Кочнев в интервью kp.ru рассказал о своих увлечениях и планах на будущее. Он признался, что если бы появилась возможность попасть в любую анимационную вселенную, то выбрал бы «Гравити Фолз» и отправился бы туда вместе с женой, актрисой Таисией Калининой.