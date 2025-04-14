Голая Кристина Асмус в MAXIM! Дарим вам эти головокружительные фото в день рождения актрисы

Такой ее не видели даже Гарик Харламов и Александр Петров! Да что там, сам Данила Козловский! фото: Yuri Koltsov / MAXIMКристину Асмус MAXIM знал еще вот такусенькой: мы сняли актрису на обложку в октябре далекого 2010 года.