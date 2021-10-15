Русские виноваты. Во всём

Страна и людиПолитикаРусские виноваты. Во всём В неуклонно ухудшающейся экономико-политической ситуации украинские элиты продолжают винить не себя, а Россию.Вернуться к статье72НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьММарияБольные люди.Яков1 БлюмкинНе во всем русские виноваты! Так, кое в в чем. А кое в чем и англичане, украинцы с японцами, американцы, само собой. А во всем только евреи виноваты. И к бабке не ходи. Сейчас сами убедитесь.карюкалов вячеславНапрашивается не утешительный вердикт.Яков1 БлюмкинА чья у них страна если не своя? Ваша? Моя?карюкалов вячеславДействительно.Яков1 БлюмкинЗато боксером был знатным!" Дума не место для дискуссий!" Тоже ничего, правда? Нет, нет, не подумайте! Нынешняя Украина вызывает у меня массу вопросов. Сам-то я родился и целых 60 лет прожил в самом российском Нечерноземье, на родине Лескова, Бунина и ... Зюганова.карюкалов вячеславДа уж.Комментировать
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