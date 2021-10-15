Страна и люди

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Русские виноваты. Во всём

Русские виноваты. Во всём

В неуклонно ухудшающейся экономико-политической ситуации украинские элиты продолжают винить не себя, а Россию.

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Мария
Больные люди.
Яков1 Блюмкин
Не во всем русские виноваты! Так, кое в в чем. А кое в чем и англичане, украинцы с японцами, американцы, само собой. А во всем только евреи виноваты. И к бабке не ходи. Сейчас сами убедитесь.
карюкалов вячеслав
Напрашивается не утешительный вердикт.
Яков1 Блюмкин
А чья у них страна если не своя? Ваша? Моя?
карюкалов вячеслав
Действительно.
Яков1 Блюмкин
Зато боксером был знатным!" Дума не место для дискуссий!" Тоже ничего, правда? Нет, нет, не подумайте! Нынешняя Украина вызывает у меня массу вопросов. Сам-то я родился и целых 60 лет прожил в самом российском Нечерноземье, на родине Лескова, Бунина и ... Зюганова.
карюкалов вячеслав
Да уж.

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