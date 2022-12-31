Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

94 подписчика

Александр Меркель: «Я буду счастлив надеть форму нашей национальной команды. Но без паспорта это невозможно. Таково решение федерации»

Игрок турецкого «Газиантепа» Александр Меркель прокомментировал появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что КФФ решила отказаться от его услуг.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх