Стоимость летнего отдыха с начала года выросла на 15%

Известия/Александр Полегенько Летний отпуск обойдется россиянам в этом году значительно дороже. Только с января стоимость путевок на период с июня по август выросла на 15%, причем, речь идет как о внутренних, так и международных направлениях.
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