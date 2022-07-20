Механики-водители ВВО проходят подготовку по вождению в условиях бездорожья

Механики-водители ВВО проходят подготовку по вождению в условиях бездорожья

Программой обучения предусмотрена подготовка к вождению не только на простых трассах, но и в условиях бездорожья с выработкой умения действовать в нестандартных водительских ситуациях.

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