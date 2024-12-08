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Метаболит кетодиеты может активировать CAR-Т-клетки для борьбы с раковыми клетками

Исследователи из Медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете и Онкологического центра Абрамсона выявили, что простая пищевая добавка может значительно повысить эффективность CAR-T-клеточной терапии.

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