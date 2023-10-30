Врач перечислила симптомы инсульта

Инсульт — одна из ведущих причин смертности и инвалидности в мире. О первых симптомах инсульта и мерах профилактики «Известиям» 30 октября рассказала врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Лепилова.
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