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  • Фил
    Смотри как правда-животворящая нечисть нацистскую коробит.Немецкого корресп...
  • Александр Свитайло
    Задолбали уже этими кроссоверами, все на одно лицо, только шильдики разные((( Лучше бы вместо еще одного такого безли...В России начнется...
  • Александр Свитайло
    Задолбали уже этими кроссоверами, все на одно лицо, только шильдики разные((( Лучше бы вместо еще одного такого безли...В России появился...

Военный эксперт заявил, что Западу становится всё сложнее помогать Киеву

Военный эксперт заявил, что Западу становится всё сложнее помогать Киеву

Западным странам становится всё сложнее оказывать военную помощь Украине. Как отметил в разговоре с «Известиями» 30 января ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, американские склады с самыми ходовыми 155-миллиметровыми артиллерийскими снарядами опустошены.

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