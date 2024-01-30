Военный эксперт заявил, что Западу становится всё сложнее помогать Киеву

Западным странам становится всё сложнее оказывать военную помощь Украине. Как отметил в разговоре с «Известиями» 30 января ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, американские склады с самыми ходовыми 155-миллиметровыми артиллерийскими снарядами опустошены.
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