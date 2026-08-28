Маколей Калкин и Бренда Сонг — о тайне долгой помолвки, воспитании сыновей и знакомстве в Таиланде

Они вместе уже восемь лет и считаются одной из самых крепких и при этом скрытных пар Голливуда. Бывшие звезды детского кино — главный герой комедии «Один дома» Маколей Калкин и актриса сериала «Всё тип-топ, или Жизнь Зака и Коди» Бренда Сонг — растят двоих сыновей, но до официального оформления брака дело так и не дошло.