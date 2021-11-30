Психолог Степанова поглумилась над смертью певца Александра Градского

Степанова заявила, что юная Коташенко якобы «не может нарадоваться» смерти своего пожилого мужа. Разница между мэтром и его супругой составляла 30 лет, однако брак был примерным — счастливые отношения, в которых пара воспитывала общих детей.
Степанова заявила, что юная Коташенко якобы «не может нарадоваться» смерти своего пожилого мужа. Разница между мэтром и его супругой составляла 30 лет, однако брак был примерным — счастливые отношения, в которых пара воспитывала общих детей.
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