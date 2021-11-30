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Психолог Степанова поглумилась над смертью певца Александра Градского

Психолог Степанова поглумилась над смертью певца Александра Градского

Степанова заявила, что юная Коташенко якобы «не может нарадоваться» смерти своего пожилого мужа. Разница между мэтром и его супругой составляла 30 лет, однако брак был примерным — счастливые отношения, в которых пара воспитывала общих детей.

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