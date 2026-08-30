Как отличить «фирменную» АЗС от работающей по франшизе – и где лучше топливо?

Выяснялось это разными способами. В одном случае отказывались заливать полный бак, в другом требовали предоплату, в третьем выдавала себя «нефирменная» инфраструктура станции… А еще отмечу, что истинное название глядело на вас с кассового чека, на ….
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