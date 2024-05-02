Парликов: Мы переходим к этапу, когда у нас будет много поставщиков газа и будут разные цены

Молдова вступает в период, когда будет много поставщиков газа и будут разные цены для потребителей. Так сообщил министр энергетики Виктор Парликов, по словам которого Молдова больше не зависит от газа концерна „Газпром”, а свободный рынок предоставляет гражданам более низкие цены на газ.