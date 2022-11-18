Мандариновые корочки 7 дней держу на кухне, не выбрасываю, и вот почему. Вопрос на засыпку — а что ты делаешь с кожурой мандаринов?

У многих из нас запах мандаринов прочно ассоциируется с предвкушением новогоднего чуда. Как оказалось, содержащиеся в кожуре оранжевых фруктов фитонциды и эфирные масла не только дарят прекрасное настроение, но и помогают бороться с массой болезней.