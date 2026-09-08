Экс-губернатора Кентукки Бевина арестовали на съёмках фильма

Экс-губернатора Кентукки Мэтта Бевина арестовали в Парисе во время съёмок фильма. Причина — неуважение к суду, включая пропущенные заседания и обвинения в насилии от приёмного сына.
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