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Рязанские новости

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Рязоблдума рассмотрела в первом чтении законопроект о стоимости патента

Рязоблдума рассмотрела в первом чтении законопроект о стоимости патента

Стоимость патента для иностранных работников в Рязанской области в 2027 году может вырасти на 75% и составить 17 125 рублей в месяц.

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