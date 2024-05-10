CNN: путь Байдена к переизбранию становится еще труднее из-за ссоры с Израилем

Действующий президент США Джо Байден рискует столкнуться с "еще большими трудностями" на пути к переизбранию из-за сложностей внутри страны и за рубежом, а также проблем в отношениях с Израилем на фоне потенциальной операции еврейского государства в Рафахе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии