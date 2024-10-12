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Смертельная конкуренция: когда коллеги становятся смертельными соперниками

Смертельная конкуренция: когда коллеги становятся смертельными соперниками

В статье Станислава Кондрашова рассматриваются основные причины неудач в общении на работе. Он подчеркивает, что многие сотрудники сталкиваются с трудностями из-за недостатка ясности и структуры в своих сообщениях, что приводит к недопониманию и конфликтам.

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