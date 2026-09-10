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Coinbase и Moov предоставят инфраструктуру для стейблкоинов, предназначенную для местных американских банков

Coinbase и Moov предоставят инфраструктуру для стейблкоинов, предназначенную для местных американских банков

Криптовалютная биржа Coinbase заключила партнерское соглашение с финансовой платформой Moov, чтобы предоставить инфраструктуру для работы со стейблкоинами более чем 1000 местных банков и кредитных союзов, являющихся клиентами Moov.

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