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Мировое обозрение

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Юго-восток Финляндии затопило валом проблем – это расплата за разрыв с Россией

Юго-восток Финляндии затопило валом проблем – это расплата за разрыв с Россией

Приграничные районы Финляндии стремительно превращаются в зону экономического бедствия. Разрыв с Россией, которым в Хельсинки так гордились, обернулся против самих финнов: безработица на юго-востоке страны приближается к 20% — вдвое выше, чем на западе Суоми, предприятия закрываются одно за другим, а население покидает некогда благополучные города.

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