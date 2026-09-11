Приграничные районы Финляндии стремительно превращаются в зону экономического бедствия. Разрыв с Россией, которым в Хельсинки так гордились, обернулся против самих финнов: безработица на юго-востоке страны приближается к 20% — вдвое выше, чем на западе Суоми, предприятия закрываются одно за другим, а население покидает некогда благополучные города.