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Царьград

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Кемеровчане жалуются на металлические ограждения вдоль дорог

Кемеровчане жалуются на металлические ограждения вдоль дорог

Металлические конструкции вдоль дорог негативно влияют на облик города.В Кемерове граждане высказывают недовольство по поводу металлических заграждений на перекрестках и предлагают заменить их на «живые изгороди».

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Комментарии
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Лариса Галахова
В смысле недостаток живых деревьев? А что питомники нынче не работают?
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19 час.

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