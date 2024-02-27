Объявленный в розыск украинский депутат нашелся в Израиле в должности риэлтора

УНИАН: бежавший с Украины депутат Трубицын сменил имя и стал риэлтором в Израиле Украинский депутат Киевсовета от партии «Слуга народа» Владислав Трубицын, подозреваемый в коррупции и объявленный в международный розыск, нашелся в Израиле.
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