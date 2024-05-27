Нижегородские хирурги спасли 74-летнего дедушку с расслаивающейся аневризмой брюшной аорты

Ночью в Арзамасе врачи спасли пенсионера, который висел на волоске от смерти.Нижегородские хирурги спасли 74-летнего жителя Арзамаса, который поздно ночью поступил на скорой с сильнейшими болями в животе и подозрением на почечную колику.
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