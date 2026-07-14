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Царьград

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Андрей Дивнич: Мост в Приморье обрушился, спасение за 10 минут

Андрей Дивнич: Мост в Приморье обрушился, спасение за 10 минут

13 июля в Артемовском округе обрушился мост на пляже Большая Тавайза. Спасатель Андрей Дивнич рассказал, как менее чем за 10 минут благодаря туристам были спасены пострадавшие в воде, включая двух девочек.

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