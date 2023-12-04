Сопка Бурачка и видовая площадка (Владивосток). С сопки высотой 138 метров открывается круговой панорамный вид на центр города, бухту Золотой Рог, бухты Диомид и Улисс.
Моя Планета
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Сопка Бурачка и видовая площадка (Владивосток). С сопки высотой 138 метров открывается круговой панорамный вид на центр города, бухту Золотой Рог, бухты Диомид и Улисс.
Свежие комментарии