Медвежий угол

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Стрелкова «зачищают»?

Стрелкова «зачищают»?

Часовой истории Соловьев в диалоге с военным экспертом, Клинцевичем, у себя на канале «Полный контакт | Соловьёв LIVE | 31 января 2023 года» отработал уже «не по площадям», когда клеймил тех, кто не поддерживает «линию партии», а точечно - по Стрелкову.

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