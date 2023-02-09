Стрелкова «зачищают»?

Часовой истории Соловьев в диалоге с военным экспертом, Клинцевичем, у себя на канале «Полный контакт | Соловьёв LIVE | 31 января 2023 года» отработал уже «не по площадям», когда клеймил тех, кто не поддерживает «линию партии», а точечно - по Стрелкову.