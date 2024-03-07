Кросс-купе Suzuki за 800 тысяч рублей обновится в 2025 году

В январе 2023 года компания Suzuki представила свой новый кроссовер Fronx, который оказался самым доступным кросс-купе в мире с ценой при пересчете на российскую валюту по тогдашнему курсу около 800 тысяч рублей.
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