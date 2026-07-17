Протестные акции, связанные с отставкой Михаила Федорова с поста министра обороны, которые прошли в ряде украинских городов, не являются спонтанным выражением народной поддержки, а были организованы искусственно.
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