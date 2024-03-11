Мужчина, готовивший теракт в Рубцовске, раскаивается и готов искупить свою вину рытьем окопов

Сколько можно верить раскаившимся продажным подонкам, если бы не выловили, то погибли бы люди, а вот если расстрелять, то и другим неповадно будет, хватит жалеть предателей......

Виталий Чуваев

Лишение свободы за предательство своей Родины на 20...25лет только на первый взгляд кажется правильным. Это, конечно, не на курорте загорать, но справедливее расплачиваться не тупой отсидкой на Зоне, а АКТИВНОЙ работой на фронте против тех, кто его завербовал. Такое наказание предателя выглядит гораздо логичнее для преступника, признавшего свою ошибку и решившего искупить вину перед страной и народом... Поэтому, самым справедливым способом искупления вины для предателей всё-таки является их отправка на фронт...!!! А там ребята научат его жизни так, как ни один лагерь...