Театр абсурда
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Театр абсурда

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Мужчина, готовивший теракт в Рубцовске, раскаивается и готов искупить свою вину рытьем окопов

Мужчина, готовивший теракт в Рубцовске, раскаивается и готов искупить свою вину рытьем окопов

После задержания мужчины, планировавшего совершить террористический акт в городе Рубцовске Алтайского края, произошла неожиданная переменная.

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Комментарии
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Александр Бабин
Сколько грязи выплыло на верх.
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10 час.
Валентин Щербаков
Сколько можно верить раскаившимся продажным подонкам, если бы не выловили, то погибли бы люди, а вот если расстрелять, то и другим неповадно будет, хватит жалеть предателей......
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9 час.
Виталий Чуваев
Лишение свободы за предательство своей Родины на 20...25лет только на первый взгляд кажется правильным. Это, конечно, не на курорте загорать, но справедливее расплачиваться не тупой отсидкой на Зоне, а АКТИВНОЙ работой на фронте против тех, кто его завербовал. Такое наказание предателя выглядит гораздо логичнее для преступника, признавшего свою ошибку и решившего искупить вину перед страной и народом... Поэтому, самым справедливым способом искупления вины для предателей всё-таки является их  отправка на фронт...!!!  А там ребята научат его жизни так, как ни один лагерь...
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3 час.

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