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Буцаев о 6:2 с «Сочи»: «Витязь» тяжеловато входил в игру, но потом добавил в темпе. От Кугрышева ждем большей пользы»

Главный тренер «Витязя» подвел итоги матча с «Сочи» (6:2). «Тяжеловато входили в игру, но потом стали делать правильные вещи.

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