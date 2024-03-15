Победа Витгенштейна при Бар-сюр-Обе

Сражение при Бар-сюр-Обе. Худ. Олег ПархаевОбщая ситуацияВ ходе шестидневной кампании 9–14 февраля 1814 года Наполеон по частям разгромил союзную армию под началом прусского фельдмаршала Блюхера, заставив её прекратить наступление на Париж и отойти к Шалону (Шестидневная война Наполеона).