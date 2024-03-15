НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

2 подписчика

Победа Витгенштейна при Бар-сюр-Обе

Победа Витгенштейна при Бар-сюр-Обе

Сражение при Бар-сюр-Обе. Худ. Олег ПархаевОбщая ситуацияВ ходе шестидневной кампании 9–14 февраля 1814 года Наполеон по частям разгромил союзную армию под началом прусского фельдмаршала Блюхера, заставив её прекратить наступление на Париж и отойти к Шалону (Шестидневная война Наполеона).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх