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Science Immunology: серотонин формирует иммунную функцию кишечника

Science Immunology: серотонин формирует иммунную функцию кишечника

Ученые из частного медицинского и исследовательского учреждения Weill Cornell Medicine в США обнаружили, что вскоре после рождения кишечник человека колонизируют уникальные бактерии, которые вырабатывают нейромедиатор серотонин для "обучения" иммунных клеток и предотвращения аллергических реакции на пищу.

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