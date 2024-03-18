Science Immunology: серотонин формирует иммунную функцию кишечника

Ученые из частного медицинского и исследовательского учреждения Weill Cornell Medicine в США обнаружили, что вскоре после рождения кишечник человека колонизируют уникальные бактерии, которые вырабатывают нейромедиатор серотонин для "обучения" иммунных клеток и предотвращения аллергических реакции на пищу.
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