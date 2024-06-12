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Выбор прибалтов: бюрократы на коне, а русские и ярые заукраинцы в пролёте

Выбор прибалтов: бюрократы на коне, а русские и ярые заукраинцы в пролёте

В Европейском союзе с 6 по 9 июня проходили выборы в Европарламент. Их результат в странах Балтии оказался весьма знаменателен: русофобию там никто не отменял, но и своя рубашка к телу оказалась ближе украинской.

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