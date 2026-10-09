Росавиация: московские аэропорты принимают и отправляют рейсы по согласованию

Росавиация сообщила, что работа аэропортов «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» (Раменское) осуществляется в особом режиме: приём и отправка рейсов производятся по согласованию с уполномоченными органами .
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